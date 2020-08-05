Нет предела совершенству, такой мысли придерживаются многие звезды и ложатся под нож пластических хирургов

Давайте посмотрим на знаменитостей, которые меняли внешность несколько раз благодаря операциям и услугам косметологов, пишет Politeka.net.

Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер неоднократно меняла внешность без сожаления.

По словам специалистов, модель перенесла несколько ринопластик, увеличила губы, меняла форму подбородка, а также удалила комки Биша и скорректировала скулы. Модель меняла лицо несколько раз, прийдя к своему идеальному результату.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова также много раз меняла внешность. Красотка не устает экспериментировать с макияжами и прическами. Эксперты говорят, что также артистка сделала коррекцию форм скул, удалила комки Биша, изменила форму носа и увеличила губы.

❓Какие операции сделала Ольга Бузова? ⠀ Многих удивляет обострённый интерес к творчеству девушки. А знаете, что поражает... Gepostet von Клиника СЛ am Freitag, 22. November 2019

Певица Лолита никогда не скрывала, что пользовалась услугами пластических хирургов. Звезда откровенно рассказала о своих липосакции, коррекции век и подбородка, лифтинге лица. Также вероятно, красотка сделала ринопластику.

Певица Лолита Милявская Gepostet von Златадерма am Dienstag, 6. Dezember 2016

Известная блондинка Памела Андерсон также перенесла много операций. Звезда не только много раз экспериментировала с размером груди, но и изменила овал лица, а также увеличила щеки обилием уколов красоты.

Pamela Denise Anderson is a Canadian-American actress. In addition to her acting career, she is also a model, producer,... Gepostet von Pak Media Blog am Dienstag, 1. Dezember 2015

Can you believe Pamela Anderson is 50 years old! There have been many plastic surgery rumors but none confirmed for her... Gepostet von The Spiegel Center am Montag, 18. Juni 2018

Звезда "Великолепного века" поразила изменением во внешности. Красотка сильно похудела, а также увеличила губы, которые пришлось "сдуть" обратно. Поговаривают, что одна из известных кинокомпаний даже подписала контракт с артисткой, где указывается о запрете менять свою внешность.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье