Нет предела совершенству, такой мысли придерживаются многие звезды и ложатся под нож пластических хирургов
Давайте посмотрим на знаменитостей, которые меняли внешность несколько раз благодаря операциям и услугам косметологов, пишет Politeka.net.
Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер неоднократно меняла внешность без сожаления.
По словам специалистов, модель перенесла несколько ринопластик, увеличила губы, меняла форму подбородка, а также удалила комки Биша и скорректировала скулы. Модель меняла лицо несколько раз, прийдя к своему идеальному результату.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова также много раз меняла внешность. Красотка не устает экспериментировать с макияжами и прическами. Эксперты говорят, что также артистка сделала коррекцию форм скул, удалила комки Биша, изменила форму носа и увеличила губы.
Певица Лолита никогда не скрывала, что пользовалась услугами пластических хирургов. Звезда откровенно рассказала о своих липосакции, коррекции век и подбородка, лифтинге лица. Также вероятно, красотка сделала ринопластику.
Известная блондинка Памела Андерсон также перенесла много операций. Звезда не только много раз экспериментировала с размером груди, но и изменила овал лица, а также увеличила щеки обилием уколов красоты.
Звезда "Великолепного века" поразила изменением во внешности. Красотка сильно похудела, а также увеличила губы, которые пришлось "сдуть" обратно. Поговаривают, что одна из известных кинокомпаний даже подписала контракт с артисткой, где указывается о запрете менять свою внешность.
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