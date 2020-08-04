Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна шестирічні Гаррі і Ліза знову захопили Мережа

Як повідомляє Politeka.net відео з близнюками з'явилося на фан-сторінці, присвяченій Примадонні російської естради у соцмережі «Instagram».

На відео син Пугачової відображений у футболці з написом «Народжений, щоб бути рок-зіркою». Також на ньому джинсові шорти до колін, світло-сині кросівки і капелюх з вузькими полями. В руках Гаррі Галкін тримає великий бінокль.

Його сестричка Ліза одягнена в білу футболку з написом чорною і смугасті чорно-білі штани. Взута дівчинка в чорні кросівки.

«Жіноча. Клас! Красені», - чути за кадром голос Максима Галкіна.

Користувачі Мережі засипали зіркових дітей компліментами.

«Я просто закохалася в цих діточок, милота❤️», «Два янголятка!», «Обожнюю Лізочку і Гарріка!!!», «модні розумні діти», «Красунчик Гаррі і прекрасна Ліза🌹🌹🌹👍», «Дай бог вам здоров'я!! Дуже правильно виховуєте діток!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в сім'ї Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "Дівчинку назвуть..."

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