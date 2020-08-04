Українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар приміряла образ розпусну відьми

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала спокусливі кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Літо в самому розпалі, і кожен бореться зі спекою, як може. Катерина Кухар, наприклад, побісилася у себе у дворі у вельми відвертому образі. Вона вбралася в мініатюрний купальник чорного кольору і залізла верхи на мітлу. Волосся красуня зібрала на потилиці.

Катерина Кухар показала кілька пікантних рухів, імітуючи політ на мітлі. Так під час помахів ногою вона продемонструвала свої пружні сідниці, які купальник практично не приховує. На іншому фрагменті ролика танцівниця взяла ручку мітли між ніг і зігнула одну ногу в коліні.

На жаль, користувачі не змогли відреагувати на зухвалу витівку Катерини Кухар, тому що вона розмістила відео в сториз.

Раніше знаменитість зробила в чорно-білий знімок, а в хештеге підписала womensupportingwomen. Це назва популярного флешмобу, в рамках якого жінки підтримують один одного. На фото Катерина Кухар позує в сукні з відвертим декольте, вона робить витончений жест і стосується свого обличчя.

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