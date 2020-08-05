Артистки стають з кожним роком все популярнішим, а їх змінами іміджу цікавляться тисячі осіб

Всі знамениті зіркові красуні знають, як доглядати за собою, як правильно худнути і як міняти імідж так, щоб більше не потрапляти під хвилю критики в мережі. При цьому, далеко не завжди стрункі знаменитості були такими. Раніше, в молодості, все було інакше.

Складне дитинство, бідність, звичайна робота і зовнішність до пластичних операцій. Артистки були зовсім іншими. Представляємо вашій увазі топ фото знаменитих артистів, вражаючих зовнішністю в молодості.

З самого дитинства Світлана Лобода мріяла бути артисткою. Незважаючи на всі складнощі, дівчина стала популярною досить рано. Мама зірки зазначає, що з народження дочки вже знала, що Світлана стане суперзіркою. За багато років зірка сильно змінилася.

Не тільки покращала, змінилася, але ще й стала мамою двох дочок і, незважаючи на всі плітки, продовжує розвивати творчість.

Кучерява дівчинка Настя з дитинства була обожаема батьками і завжди любила їх радувати своїм гострим розумом і яскравою поведінкою. Спочатку Настя Каменських навіть посварилася з Потапом, всіляко припиралась з ним на зустрічах і дует ледь не розпався, адже вони часто сварилися відразу після концертів. Втім, крутий норов артистки з часом затих і через багато років парі вдалося розгледіти один одного "тих єдиних" - кілька тижнів тому Каменських і Потап відсвяткували першу річницю після весілля.

А ось у Віри Брежнєвої в дитинстві батьки жили бідно, а сама вона намагалася всіляко допомагати родичам і навіть прогулювала школу, підробляючи нянею або посудомийкою. Зараз вона успішна співачка, популярна артистка і навіть випустила власну лінійку косметики.

При цьому Віра ігнорує всі питання про пластику і розповідає про правильне харчування, завдяки якому завжди виглядає дуже підтягнутою.

Розкішна блондинка з червоними губами і проникливими піснями є кумиром мільйонів дівчат. Тіна Кароль навіть вважається еталоном краси і стилю серед зірок. Вона любить епатувати публіку з дитинства.

За плечима зірки десятиліття концертної діяльності. З юного віку вона привертала увагу до себе. А головне – ніколи скандалами. Тіна Кароль не розповідає про особисте життя, дуже любить єдиного сина Веніаміна і після смерті чоловіка продовжує жити одна.

Ані Лорак з юності виступала на сцені і не боялася увагу публіки. Її талант відкрили досить рано, тому дівчині з ранніх років доводилося звикати до концертного життя. Артистка зараз в розлученні – після того, як її чоловік був помічений в нічному клубі з дівчатами, через пару тижнів стало відомо про розлучення пари. Зараз Кароліна виховує доньку одна, завела стосунки з молодим продюсером і помітно омолодилася після пластики.

Що ж стосується зірок Голлівуду, то Ард Гелинк — художник з Нідерландів, створив унікальну сторінку в Instagram, на яку публікує стильні колажі з зірками «До – в молодості і зараз». За допомогою фоторедактора чоловік одночасно розміщує на знімку знаменитостей в молодості і в даний час.

Схоже, зірки помінялися досить сильно, а деякі продовжують «молодиться» завдяки пластиці, подтяжкам і операціями.

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