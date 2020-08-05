Артистки становятся с каждым годом все популярнее, а их сменами имиджа интересуются тысячи человек

Все знаменитые звездные красавицы знают, как ухаживать за собой, как правильно худеть и как менять имидж так, чтобы больше не попадать под волну критики в сети. При этом, далеко не всегда стройные знаменитости были такими. Ранее, в молодости, все было иначе.

Сложное детство, бедность, обычная работа и внешность до пластических операций. Артистки были совсем другими. Представляем вашему вниманию топ фото знаменитых артисток, поражающих внешностью в молодости.

С самого детства Светлана Лобода мечтала быть артисткой. Несмотря на все сложности, девушка стала популярной довольно рано. Мама звезды отмечает, что с рождения дочери уже знала, что Светлана станет суперзвездой. За многие годы звезда сильно изменилась.

Не только похорошела, преобразилась, но еще и стала мамой двух дочерей и, несмотря на все сплетни, продолжает развивать творчество.

Кудрявая девочка Настя с детства была обожаема родителями и всегда любила их радовать своим острым умом и ярким поведением. Изначально Настя Каменских даже была в ссоре с Потапом, всячески припиралась с ним на встречах и дуэт едва не распался, ведь они часто ссорились сразу после концертов. Впрочем, крутой нрав артистки со временем утих и спустя много лет паре удалось разглядеть друг в друге "тех единственных" - несколько недель назад Каменских и Потап отпраздновали первую годовщину после свадьбы.

А вот у Веры Брежневой в детстве родители жили бедно, а сама она пыталась всячески помогать родственникам и даже прогуливала школу, подрабатывая няней или посудомойкой. Сейчас она успешная певица, популярная артистка и даже выпустила собственную линейку косметики.

При этом Вера игнорирует все вопросы о пластике и рассказывает о правильном питании, благодаря которому всегда выглядит очень подтянутой.

Роскошная блондинка с алыми губами и проникновенными песнями является кумиром миллионов девушек. Тина Кароль даже считается эталоном красоты и стиля среди звезд. Она любит эпатировать публику с детства.

За плечами звезды десятилетия концертной деятельности. С юного возраста она привлекала внимание к себе. А главное – никогда скандалами. Тина Кароль не рассказывает о личной жизни, очень любит единственного сына Вениамина и после смерти мужа продолжает жить одна.

Ани Лорак с юности выступала на сцене и не боялась внимание публики. Её талант открыли довольно рано, поэтому девушке с ранних лет приходилось привыкать к концертной жизни. Артистка сейчас в разводе – после того, как ее муж был замечен в ночном клубе с девушками, спустя пару недель стало известно о разводе пары. Сейчас Каролина воспитывает дочь одна, завела отношения с молодым продюсером и заметно омолодилась после пластики.

Что же касается звезд Голливуда, то Ард Гелинк — художник из Нидерландов, создал уникальную страницу в Инстаграм, на которой публикует стильные коллажи со звездами «До – в молодости и сейчас». При помощи фоторедактора мужчина одновременно размещает на снимке знаменитостей в молодости и в настоящее время.

Похоже, многие звезды поменялись довольно сильно, а некоторые продолжают «молодиться» благодаря пластике, подтяжкам и операциям.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Дженнифер Лопес повеселилась в ванной в неожиданном виде: "Аппетитная конфетка".

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