Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато виглядає бездоганно навіть під час заняття спортом

Красуня опублікувала кілька сторіз, в яких постала в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. Модель часто демонструє свої форми та вигини під час занять спортом і, ймовірно, наривається на компліменти.

Красуня займалася бігом, про що розповіла у своєму сторіз, знімаючи себе з вигідного ракурсу.

Зірка підняла камеру вгору, і блиснула великими грудьми у вузькому топіку. Тонкі бретельки натяглися на плечах, а тканина облягла соковиті розміри. Останні випирали, і, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу.

Крім того, можна відзначити, що груди сяяли від поту або лосьйону.

Салатові лосини обтягнули пружну п'яту точку і стрункі ніжки. Модель завершила образ напівпрозорим козирком на голові. Її макіяж був непомітним, і підкреслив красу.

Відео не зібрали багато лайків та коментарів, оскільки були оприлюднені в сторіз, але, судячи з інших постів, зірку регулярно засипають вихваляють коментарями.

Нагадаємо, Ніколь Амато вибрала для інших занять бігом коричневий топік, який обтягнув її великі груди.

Тонка тканина натягнулася на неймовірних формах. Бретельки топа потягнулися за потилицю і вп'ялися в шкіру. Акценту декольте додав тонкий ланцюжок з кулоном.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала поруч з повнорозмірною фігурою рожевого коня, на задньому фоні можна помітити рожевий плакат з єдинорогом і такі ж квіти. Дівчина наблизилася до морди казкової тварини і замріяно подивилася в камеру.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими "диньками" в маленькому топі: "Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному топі довела до екстазу виглядом під час бігу: "Ідеальна красуня".