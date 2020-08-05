Известная американская фитнес-модель Николь Амато выглядит безупречно даже во время занятия спортом

Красотка опубликовала несколько сториз, в которых предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. Модель часто демонстрирует свои формы и изгибы во время занятий спортом и, вероятно, нарывается на комплименты.

Красотка занималась бегом, о чем рассказала в своем сториз, снимая себя с выгодного ракурса.

Звезда подняла камеру вверх, и блеснула большой грудью в узком топике. Тонкие бретельки натянулись на плечах, а ткань обтянула сочные размеры. Последние выпирали, и, казалось, сейчас выпрыгнут из одежды.

Кроме того, нельзя отметить, что грудь сияла от пота или лосьона.

Салатовые лосины обтянули упругую пятую точку и стройные ножки. Модель завершила образ полупрозрачным козырьком на голове. Ее макияж был неброским, подчеркнувшим красоту.

Видео не собрали много лайков и комментариев, поскольку были обнародованы в сториз, но, судя по другим постам, звезду регулярно засыпают восхваляющими комментариями.

Напомним, Николь Амато выбрала для других занятий бегом коричневый топик, который обтянул ее большую грудь.

Тонкая ткань натянулась на невероятных формах. Бретельки топа потянулись за затылок и впились в кожу. Акцента декольте прибавила тонкая цепочка с кулоном.

Ране сообщалось, что Николь Амато позировала рядом с полноразмерной фигурой розового коня, на заднем фоне можно заметить розовый плакат с единорогами и такие же цветы. Девушка приблизилась к морде сказочного животного и томно посмотрела в камеру.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".