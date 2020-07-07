Известная американская фитнес-модель Николь Амато покорила совершенной фигурой во время занятий спортом

Звезда записала в Инстаграм сториз, в которых предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. Модель выбрала для занятия бегом коричневый топик, который обтянул ее большую грудь.

Тонкая ткань натянулась на невероятных формах, которые, казалось, сейчас вырвутся наружу. Тонкие бретельки топа потянулись за затылок и впились в кожу. Акцента декольте прибавила тонкая цепочка с кулоном.

Под топом тело обтянул черный поясок. Трудно не заметить красивый пресс и идеальную талию.

Звезда сделала косичку, а также надела крупные солнечные очки с зеркальными стеклами.

Кадры получились очень горячими и сочными.

Поскольку видео были обнародованы в сториз, никто не смог открыто прокомментировать их и поставить лайк.

Однако, судя, по другим постам идеальная красотка часто получает массу комплиментов, благодаря своей яркой внешности.

Напомним, Николь Амато предстала в весьма соблазнительном виде.

Красотка надела бикини, которое едва удерживало и прикрывало ее большие формы. Маленький белый лифчик в виде треугольников натянулся на большой груди. Тонкие лямки растянулись и казалось, впиваются в кожу.

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала в тесном наряде с глубоким декольте и со змеиным принтом. Тонкие лямки маечки подчеркнули объемы звезды, натянувшись на груди.

Казалось, бюст настолько огромный и тяжелый, что сейчас вывалится из майки. Модель сняла себя с выгодного ракурса, чтобы как можно лучше показать свои "богатства".

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