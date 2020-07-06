Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала, как проводит время на отдыхе

Красотка отпраздновала День независимости США, четвертого июля, в компании друзей на яхте, пишет Politeka.net. Модель записала несколько сториз в Инстаграм, представ в весьма соблазнительном виде.

Красотка надела бикини, которое едва удерживало и прикрывало ее большие формы. Маленький белый лифчик в виде треугольников натянулся на большой груди. Тонкие лямки растянулись и казалось, впиваются в кожу. Округлости настолько большие, что оторваться от них невозможно, тут любой скажет: "Ого, как им тесно".

Также Амато надела крохотные трусики со звездочками, натянувшиеся на невероятных бедрах.

Звезда надела кепку, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Также ее образ завершали несколько украшений.

Модель позировала сидя, подняв над головой камеру. Знаменитость приоткрыла губы и смотрела в камеру.

На другом снимке Амато была запечатлена рядом с жаркой подружкой, которая держала в руке рыбку. Николь прижалась к знакомой, взявшись за удочку, и улыбнулась.

Фото не собрали много лайков и много комментариев в открытом доступе, ведь были обнародованы в сториз.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в черном купальнике.

Лифчик натянулся на пышной груди, а удерживали его тонкие бретельки. Грудь красотки в обтягивающем купальнике смотрелась превосходно. Образ завершили очки и светлый маникюр.

Напомним также, что Николь Амато повернулась спиной к камере, расставив ноги в стороны, при этом она показала аппетитную пятую точку. Ее лица не видно, а длинные черные волосы она распустила по спине.

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