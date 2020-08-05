Модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, вразила відвертими кадрами під відкритим небом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спокусливі фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Олена Омович не соромиться показати своє розкішне тіло в різних образах і позах. На цей раз дівчина влаштувала фотосесію в мініатюрному бікіні леопардового забарвлення, які ледь прикрив її видатні форми. Волосся вона зібрала на потилиці, щоб вони не закривали ні однієї цікавої деталі тіла. Красивий фон забезпечило ясне небо.

Окремої уваги заслуговує ракурс, з якого зроблені фото. Як можна помітити, Олена Омович поклала на траву велике дзеркало, і знімає на телефон своє відображення. Для одного кадру модель широко розсунула ноги, показавши плоский живіт і зону бікіні. Для іншого ж вона спокусливо вигнула спину, спершись на руку, показавши бюст більш крупним планом.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову роботу Омович і залишили багато компліментів в коментарях:

"Це звичайно жесть 🙈 але чому то мені все рівно подобається 😻 😂"; "Їй, напевно, дуже боляче, носити такі сис*"; "Чорт, ти прекрасна! 😍😍 Твоє тіло теж приголомшливе! 🔥🔥🔥🔥"; "ОМГ, біса ефектна лялька"; "На твої фото можна дивитися вічно 🔥, як завжди 😍👍"; "Солодка Олена, просто захоплююча дух краса з божественним тілом."; "Олена красуня, фігура офігенна 😍".

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