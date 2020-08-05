Любов живе, незважаючи ні на що

Вік в деяких любовних історіях абсолютно не грає ролі, про що свідчать і відносини зірок

Велика різниця у віці знаменитостей абсолютно не бентежить, хоча і це стає темою довгих обговорень фанатів, пише Politeka.net.

Так, наприклад, пара російської примадонни Алли Пугачової й артиста Максима Галкіна - перша старше чоловіка на 27 років. Однак попри "галас" обидва вже багато років разом і виховують двох чудових діток.

Подивімось на інших зірок, які закрутили романи з великою різницею у віці.

Зірка серіалу "Татусеві дочки" Ліза Арзамасова і фігурист Ілля Авербух, за інформацією ЗМІ, почали зустрічатися ще у 2012 році, коли дівчина була неповнолітньою. Однак обговорення відносин цієї пари почалося лише недавно, коли закохані засвітилися разом в одному з закладів.

Різниця у 21 рік пару абсолютно не бентежить. Крім того, Ліза днями засвітила обручку на безіменному пальці.

Співачка Анна Седокова також нещодавно прийняла пропозицію "руки та серця" від свого обранця баскетболіста Яніса Тімми. Артистка старше спортсмена майже на 10 років. Пара без сорому ділиться відвертими фото в Instagram, виставляючи напоказ своє "щастя".

Сім'я артистів Наталії Подольської й Володимира Преснякова вже багато років разом. Перша молодша за чоловіка на 14 років. Нещодавно співачку запідозрили у другій вагітності, а зараз подружжя виховує сина Артемія.

Актор, колишній чоловік Ксенії Собчак, Максим Віторган старше свою нову кохану співачку Ніно Нінідзе на 19 років. Пара зустрічається вже рік і виглядає ідеальною.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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