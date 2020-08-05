Любовь живет, несмотря ни на что

Возраст в некоторых любовных историях совершенно не играет роли, о чем свидетельствуют и отношения звезд

Большая разница в возрасте знаменитостей совершенно не смущает, хотя и это становится темой долгих обсуждений фанатов, пишет Politeka.net.

Так, например, пара российской примадонны Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина - первая старше супруга на 27 лет. Однако несмотря на "шумиху" оба уже много лет вместе и воспитывают двоих прекрасных деток.

Давайте посмотрим на других звезд, закрутившие романы с большой разницей в возрасте.

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух, по информации СМИ, стали встречаться еще в 2012 году, когда девушка была несовершеннолетней. Однако обсуждение отношений этой пары началось только недавно, когда влюбленные засветились вместе в одном из заведений.

Разница в 21 год пару совершенно не смущает. Кроме того, Лиза на днях засветила кольцо на безымянном пальце, что говорит о многом.

Певица Анна Седокова также недавно приняла предложение "руки и сердца" от своего избранника баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка старше спортсмена почти на 10 лет. Пара без стеснения делится самыми откровенными фото в Инстаграм, выставляя напоказ свое "счастье".

Семья артистов Натальи Подольской и Владимира Преснякова уже много лет вместе. Первая младше супруга на 14 лет. Недавно певицу заподозрили во второй беременности, а сейчас супруги воспитывают сына Артемия.

Актер, бывший муж Ксении Собчак, Максим Виторган старше свою новую возлюбленную певицу Нино Нинидзе на 19 лет. Пара встречается уже год и выглядит идеальной.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".

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