Співачка Руся, що доводиться сестрою Наташі Корольової, Опублікував відео на пісню "Волосся кольору льону", де виглядає сногшібательно красунею

Про це мовить Politeka.net.

Знаменита в минулому співачка Ірина Осауленко довгий час вважала, що запис безнадійно була загублена.

У кліпі співачка дозволила собі залізти на капот машини для красивої картинки.

"Пісня була написана в 1991 році і увійшла в альбом" Маленькое счастье ". У зв'язку з подіями 1991 року вінілова платівка так ніколи і не вийшла. Відео теж було недоступним всі ці роки. Так що сьогодні маленька прем'єра!", - написала 52- річна Осауленко.

Нагадаємо, що кліп на вищезгадану пісню був записаний в тому ж році канадка в місті Торонто.

Як зазначає співачка, через деякий час звукова доріжка композиції була переписана з причини втрати оригіналу.

У коментарях до кліпу люди діляться виключно компліментами: "Русю завжди приємно слухати", "І голос, і музика - кришталеві дзвіночки", "Розумниця, дівчинка".

Відзначимо, що Руся довгий час залишалася в тіні української естради. Однак в 2017 році відбувся прем'єрний показ альбому "Спогади про майбутнє".

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