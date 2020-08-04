Певица Руся, что приходится сестрой Наташи Королевой, опубликовала видео на песню "Волосы цвета льна", где выглядит сногшибательной красавицей

Об этом вещает Politeka.net.

Знаменитая в прошлом певица Ирина Осауленко долгое время считала, что запись безнадежно была утеряна.

В клипе певица позволила себе залезть на капот машины для красивой картинки.

"Песня была написана в 1991 году и вошла в альбом "Маленькое счастье". В связи с событиями 1991 года виниловая пластинка так никогда и не вышла. Видео тоже было недоступным все эти годы. Так что сегодня маленькая премьера!", – написала 52-летняя Осауленко.

Напомним, что клип на вышеупомянутую песню был записан в том же году канадком в городе Торонто.

Как отмечает певица, спустя некоторое время звуковая дорожка композиции была перезаписана по причине потери оригинала.

В комментариях к клипу люди делятся исключительно комплиментами: "Русю всегда приятно слушать", "И голос, и музыка - хрустальные колокольчики", "Умница, девочка".

Отметим, что Руся долгое время оставалась в тени украинской эстрады. Однако в 2017 году состоялся премьерный показ альбома "Воспоминания о будущем".

Напомним, что безудержная Королева оголила свой "фасад" перед раздетым Тарзаном: "Зачем так пошло?".

Как сообщала Politeka, Королева в бесстыжем мини не сдержала чувств к Тарзану перед мамой: «Сережу пора одеть, несолидно».

Также Politeka писала, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".