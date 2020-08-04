Певица Руся, что приходится сестрой Наташи Королевой, опубликовала видео на песню "Волосы цвета льна", где выглядит сногшибательной красавицей
Об этом вещает Politeka.net.
Знаменитая в прошлом певица Ирина Осауленко долгое время считала, что запись безнадежно была утеряна.
В клипе певица позволила себе залезть на капот машины для красивой картинки.
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"Песня была написана в 1991 году и вошла в альбом "Маленькое счастье". В связи с событиями 1991 года виниловая пластинка так никогда и не вышла. Видео тоже было недоступным все эти годы. Так что сегодня маленькая премьера!", – написала 52-летняя Осауленко.
Напомним, что клип на вышеупомянутую песню был записан в том же году канадком в городе Торонто.
Как отмечает певица, спустя некоторое время звуковая дорожка композиции была перезаписана по причине потери оригинала.
В комментариях к клипу люди делятся исключительно комплиментами: "Русю всегда приятно слушать", "И голос, и музыка - хрустальные колокольчики", "Умница, девочка".
Отметим, что Руся долгое время оставалась в тени украинской эстрады. Однако в 2017 году состоялся премьерный показ альбома "Воспоминания о будущем".
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