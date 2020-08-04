Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова з проекту «Танці з зірками» захопила своєю фігурою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Гарний вид» - коротко написала гімнастка, яку називали фавориткою Влада Ями.

При цьому вона опублікувала своє фото на тлі Одеського оперного театру. Зірка позує в чорному топі і джинсових шортах.

Взута зірка в босоніжки на високих підборах. Ймовірно через таке взуття її ноги виглядають дуже довгими.

«Красуня», «Відмінного відпочинку в нашій улюбленій Одесі!», «Боже. Як же я люблю це місто», «Перлина біля моря. Улюблена Одеса, як же давно я там не була», «Красуня», «Ти така красива», «Дуже красива», «Вау», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, фото набрало майже 7 тисяч лайків. Серед тих, хто поставив знімку Ризатдиновай сердечко і українська актриса Ольга Сумська.

До цього ми розповідали, що українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе і похвалилася відпочинком.

На фото Різатдінова позує в чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня лежала на шезлонгу, спокусливо зігнувшись. Зірка не дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила зібраними в хвіст. Анна перебувала біля басейну в Одесі, куди вона відправилася у відпустку.

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