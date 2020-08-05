Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, приголомшила мережу відвертим фото

Зірка регулярно викладає гарячі знімки у своєму Instagram, чим сильно розбурхує своїх фанатів, пише Politeka.net. Цього разу красуня виставила напоказ свою гордість в бікіні.

Сьюзі позувала в спортзалі в оточенні гантелей. Красуня забралася на один з тренажерів, прийнявши досить пікантну позу.

Модель виставила в камеру пружні сідниці, при цьому не можна не помітити накачані ніжки, взуті в кросівки.

Кортес одягла чорний купальник, який нічого не прикривав через свій незвичний крій. Тонкі смужки тканини вп'ялися в спину знаменитості, а одна з них "застрягла" між сідницями.

Сьюзі закинула волосся набік, і трохи повернула голову, засвітивши пишні вії.

У своєму пості модель рекламувала свій сайт, на якому є фото відвертіше тих, що доступні в Instagram.

За шість годин пост зібрав майже 40 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були в захваті від такого провокаційного знімка і залишили масу приємних повідомлень у бік зірки.

"Неймовірна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала напівбоком, виставивши свої сідниці в бікіні. Здавалося, маленькі трусики загубилися між "булочками" моделі. Тонкі лямки на стегнах вп'ялися в тіло і надавали певної пікантності.

Напівпрозорий бюстгальтер відмінно підкреслив груди знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес показала себе в бікіні на мотузочках. Красуня покрила себе золотою фарбою, щоб фото вийшло дуже спекотним. Модель нічого більше не одягала і спокусливо вигнулась.

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