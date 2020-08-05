Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, приголомшила мережу відвертим фото 

Зірка регулярно викладає гарячі знімки у своєму Instagram, чим сильно розбурхує своїх фанатів, пише Politeka.net. Цього разу красуня виставила напоказ свою гордість в бікіні. 

Сьюзі позувала в спортзалі в оточенні гантелей. Красуня забралася на один з тренажерів, прийнявши досить пікантну позу. 

Модель виставила в камеру пружні сідниці, при цьому не можна не помітити накачані ніжки, взуті в кросівки. 

Кортес одягла чорний купальник, який нічого не прикривав через свій незвичний крій. Тонкі смужки тканини вп'ялися в спину знаменитості, а одна з них "застрягла" між сідницями. 

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Сьюзі закинула волосся набік, і трохи повернула голову, засвітивши пишні вії. 

У своєму пості модель рекламувала свій сайт, на якому є фото відвертіше тих, що доступні в Instagram. 

За шість годин пост зібрав майже 40 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі були в захваті від такого провокаційного знімка і залишили масу приємних повідомлень у бік зірки. 

"Неймовірна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала напівбоком, виставивши свої сідниці в бікіні. Здавалося, маленькі трусики загубилися між "булочками" моделі. Тонкі лямки на стегнах вп'ялися в тіло і надавали певної пікантності. 

Напівпрозорий бюстгальтер відмінно підкреслив груди знаменитості. 

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес показала себе в бікіні на мотузочках. Красуня покрила себе золотою фарбою, щоб фото вийшло дуже спекотним. Модель нічого більше не одягала і спокусливо вигнулась. 

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Gold plated 💥🔥

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