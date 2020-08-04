Українців попередили про можливі проблеми з постачаннями палива через велику заборгованність

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Українські споживачі поголовно зараз не платять за блакитне паливо, а загальна заборгованість перевищує 2 млрд.

Газзбути вже попередили побутових споживачів про можливі проблеми з поставками газу в серпні. За словами газовиків, зростання боргів пов'язане безпосередньо з карантином та епідемією.

"Ситуація ускладнюється поширенням в Україні віруса, а також мораторієм на відключення боржників від газопостачання. У багатьох областях налічуються десятки тисяч домогосподарств, які з початку року ще жодного разу не платили за доставку газу", — стверджує експерт Денис Сенектутов.

Газовики сподіваються, що держава спише українцям борги, адже нинішній стан економіки не дозволяє збільшувати навантаження на споживачів.

"Держава повинна прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості на ринку газу, яка сформувалася через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг", заявив інший експерт Сергій Кібітлевський.

Сенектутов, в свою чергу, впевнений, що потрібно затвердити нові тарифи, які повністю покривають витрати з розподілу газу. Таким чином буде забезпечено своєчасність розрахунків в газовій галузі в майбутньому.

Але навіть за умови, що заборгованості спишуть, то немає ніяких гарантій, що потім за підвищеними тарифами населення знову не буде накопичувати борги. Адже вже зараз видно, що платіжки можуть оплатити далеко не громадяни, з доходів яких вдарив карантин.

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Як заявляв фіндиректор АТ «Вінницягаз» Сергій Кібітлевський, українці заборгували два мільярди гривень за доставку блакитного палива.

Кібітлевський не сумнівається, що низька платоспроможність українців пов'язана з економічною кризою і карантином, які вдарили по доходам населення.

І кращим рішенням у цій ситуації, як вважає фінансовий директор АТ «Вінницягаз», повне списання боргів за комунальні послуги, оскільки кожна п'ята платіжка в Україні не була оплачена.

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