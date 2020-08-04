Украинцев предупредили о возможных проблемах с поставками топлива из-за больших задолженностей

Об этом пишут Вести.

Украинские потребители поголовно сейчас не платят за голубое топливо, а общая задолженность превышает 2 млрд.

Газсбыты уже предупредили бытовых потребителей о возможных проблемах с поставками газа в августе. По словам газовщиков, рост долгов связан напрямую с карантином и эпидемией.

"Ситуация осложняется распространением в Украине вируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа", — утверждает эксперт Денис Сенектутов.

Газовщики надеются, что государство спишет украинцам долги, ведь нынешнее состояние экономики не позволяет увеличивать нагрузку на потребителей.

"Государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того, что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг", — заявил другой эксперт Сергей Кибитлевский.

Сенектутов, в свою очередь, уверен, что нужно утвердить новые тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа. Таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем.

Но даже при условии, что задолженности спишут, то нет никаких гарантий, что потом по повышенным тарифам население опять не будет накапливать долги. Ведь уже сейчас видно, что увеличившиеся платежки могут оплатить далеко не граждане, по доходам которых ударил карантин.

Ранее мы уже рассказывали за долги по газу в Украине.

Как заявлял финдиректор АТ «Винницагаз» Сергей Кибитлевский, украинцы задолжали два миллиарда гривен за доставку голубого топлива.

Кибитлевский не сомневается, что низкая платежеспособность украинцев связана с экономическим кризисом и карантином, которые ударили по доходам населения.

И лучшим решением в данной ситуации, как считает финансовый директор АТ «Винницагаз», будет полное списание долгов за коммунальные услуги, поскольку каждая пятая платежка в Украине не была оплачена.

Напомним, резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцев уже предупредили

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