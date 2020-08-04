Відомий російський актор Сергій Жигунов ледь не поплатився життям на зйомках чергового художнього фільму

Об этом сообщает Рамблер.Новости.

Справа в тому, що в одному зі знімальних моментів Жигунов випадково встромив кинджал у кабель, який знаходився під високою напругою. Врятувати від смерті актора зміг фахівець по світу, який знаходився в безпосередній близькості.

За словами актриси Ірини Безруковой, в потрібний момент роздав крик на знімальному майданчику, який вберіг Жигунова від смерті. У той же час, шансів на те, щоб вижити у актора могло і не бути.

"Довелося повністю знеструмити всі дроти і тільки тоді в гумових рукавичках дістати покорееженние залишки цього кинджала. Головне, що все залишилися цілими і ми втратили всього лише однієї нічної зйомки, а не людини", - розповіла Безрукова.

Нагадаємо, що Безруков є екс-коханим Анастасії Заворотнюк, яка продовжує боротися з недугою. Нещодавно з'явилася інформація про те, що актриса перебралась на батьківщину, де буде продовжувати відновлювальний процес після серії курсу хіміотерапії.

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