Популярна українська співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників сміливим фото, на якому постала зовсім без одягу

Артистка, яка зараз живе і виступає в Росії, поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Лобода позує абсолютно голою. Вона сидить у кріслі спиною до камери, проте в кадрі можна побачити її голі плечі, талію та стегна. Артистка витончено зігнула руку і злегка нахилила голову, додавши фото трохи чуттєвості.

Судячи з фото, Лобода сидить на якійсь терасі з видом на море або озеро. Співачка щосили насолоджується таким проведенням часу.

«Віднесена вітром», - підписала кадр зірка.

Її шанувальники активно коментують фото.

«це ви про одяг?», «не можна так! Вас вже і дівчата захотіли! Шикарне фото!», «Мадемауазель, ви така класна», «Яка дама!!! Шик», «Шикарне фото», «Ой як гаряче», «Нещадно красиво», «Ой, зовсім голенька», «Відверто прекрасні види», «Одягніть хто-небудь зірку», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лобода з'явилася в жаркому образі під час відпочинку. Цього разу зірка з'явилася в маленькому бікіні, натягнувши поверх сіточку, що нічого не приховує.

Спокуслива Світлана трохи нахилилася до камери, щоб поспілкуватися зі своїми підписниками.

Не можна не відзначити ідеальну фігуру артистки - струнка талія, пружний животик і рівні красиві ніжки - такому тільки позаздрити.

Нагадаємо, Лобода без всяких вагань блиснула тілом в міні-бікіні і сіточці: "Такому тільки позаздрити".

Як повідомляла Politeka, гаряча Світлана Лобода в новому образі розбурхує найсміливіші фантазії: "Ніг павлина не видно".

Також Politeka писала, що Лобода в образі фатальної спокусниці заінтригувала заявою: "Яка підступна жінка".