Популярная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников смелым фото, на котором предстала совсем без одежды

Артистка, которая сейчас живет и выступает в России, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Лобода позирует совершенно обнаженной. Она сидит в кресле спиной к камере, однако в кадре можно увидеть ее голые плечи, талию и бедра. Артистка изящно согнула руку и слегка наклонила голову, добавив фото немного чувственности.

Судя по фото, Лобода сидит на какой-то террасе с видом на море или озеро. Певица вовсю наслаждается таким времяпровождением.

«Унесенная ветром», - подписала кадр звезда.

Ее поклонники активно комментируют фото.

«это вы про одежду?», «Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!», «Мадемауазель, вы такая классная», «Какая дама!!! Шик», «Шикарное фото», «Ой как горячо», «Беспощадно красиво», «Ой, совсем голенькая», «Откровенно прекрасные виды», «Оденьте кто-нибудь звезду», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лобода предстала в жарком образе во время отдыха. В этот раз звезда предстала в маленьком бикини, натянув поверх ничего нескрывающую сеточку.

Соблазнительная Светлана немного наклонилась к камере, чтобы пообщаться со своими подписчиками.

Нельзя не отметить идеальную фигуру артистки - стройная талия, упругий животик и красивые ровные ножки - такой только позавидовать.

Напомним, Лобода без всяких стеснений сверкнула телом в мини-бикини и сеточке: "Такой только позавидовать".

Как сообщала Politeka, горячая Светлана Лобода в новом образе будоражит самые смелые фантазии: "Ног павлина не видно".

Также Politeka писала, что Лобода в образе роковой соблазнительницы заинтриговала заявлением: "Какая коварная женщина".