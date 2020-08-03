Популярная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников смелым фото, на котором предстала совсем без одежды
Артистка, которая сейчас живет и выступает в России, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новом фото Лобода позирует совершенно обнаженной. Она сидит в кресле спиной к камере, однако в кадре можно увидеть ее голые плечи, талию и бедра. Артистка изящно согнула руку и слегка наклонила голову, добавив фото немного чувственности.
Судя по фото, Лобода сидит на какой-то террасе с видом на море или озеро. Певица вовсю наслаждается таким времяпровождением.
«Унесенная ветром», - подписала кадр звезда.
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Ее поклонники активно комментируют фото.
«это вы про одежду?», «Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!», «Мадемауазель, вы такая классная», «Какая дама!!! Шик», «Шикарное фото», «Ой как горячо», «Беспощадно красиво», «Ой, совсем голенькая», «Откровенно прекрасные виды», «Оденьте кто-нибудь звезду», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лобода предстала в жарком образе во время отдыха. В этот раз звезда предстала в маленьком бикини, натянув поверх ничего нескрывающую сеточку.
Соблазнительная Светлана немного наклонилась к камере, чтобы пообщаться со своими подписчиками.
Нельзя не отметить идеальную фигуру артистки - стройная талия, упругий животик и красивые ровные ножки - такой только позавидовать.
Напомним, Лобода без всяких стеснений сверкнула телом в мини-бикини и сеточке: "Такой только позавидовать".
Как сообщала Politeka, горячая Светлана Лобода в новом образе будоражит самые смелые фантазии: "Ног павлина не видно".
Также Politeka писала, что Лобода в образе роковой соблазнительницы заинтриговала заявлением: "Какая коварная женщина".