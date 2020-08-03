Известная украинская певица Светлана Лобода предстала в жарком образе во время отдыха

Горячая блондинка выглядит всегда великолепно и это невозможно скрыть в любом наряде, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в маленьком бикини, натянув поверх ничего нескрывающую сеточку. 

Соблазнительная Светлана немного наклонилась к камере, чтобы пообщаться со своими подписчиками. 

Нельзя не отметить идеальную фигуру артистки - стройная талия, упругий животик и красивые ровные ножки - такой только позавидовать.

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Светлана распустила свои красивые волосы, закинув их набок. Завершили образ звезды стильные очки квадратной формы. Артистка улыбалась и выглядела не только очень горячо, но и очень мило. 

Стоит отметить, что в одном из сториз, опубликованном примерно пару часов назад, звезда позировала возле бассейна. Лобода, вероятно, лежала на шезлонге в купальнике. При этом красотка читала книгу об актерском мастерстве. 

Певица засветила свои стройные ножки и место, где отдыхает. 

Кадры не собрали много лайков и комментариев, однако, возможно, знаменитость засыпали приятными сообщениями в директ. 

Напомним, недавно Светлана Лобода удивила всех своим новым очень смелым клипом на песню "BOOM BOOM". Не всем пришлась по душе работа артистки совместно с рэпером PHARAOH, однако все же много людей похвалили ее.

Недавно красотка сообщила, что ее поклонников ждет продолжение и сумела этим привлечь еще большее внимание.  

«Светлана нас балует ❤️», «Светлана, песня огонь, какая коварная женщина🔥 раньше недооценила её», «Классная 💖💖💖», «а Вы еще та интриганка 😏», - написали поклонники. 

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев