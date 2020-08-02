Украинская певица Светлана Лобода подогрела интерес к выходу ее резонансного клипа, представленного три дня назад
Нашумевшая композиция и видеоклип Светланы и молодого рэпера Фараона, продюсером которого в этот раз стал Александр Гудков и его команда, продолжает взрывать социальные сети обсуждениями.
По сюжету ролика, девушки поочередно заходят в круглый зал, в котором сидят тучные мужчины мужчины в костюмах, становятся в круг в центре и показывают свои таланты. Те, кто не понравился жюри, отправляются пропасть. И высмеивающие при этом таланты девушек, а также их внешний вид стал причиной массового обсуждения.
Отметим, Светлана опубликовала в Инстаграм новый кадр со съемок, заинтриговав заявлением, касательно новой истории:
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«продолжение следует....😉», - написала Светлана.
Вот что ответили поклонники:
«А можно поподробнее? 🤪», «Надеюсь, будет making of, хочу посмотреть, как создавался этот шедевр 🤯❤️», «Светлана Сергеевна, нам так кто-то обещал альбом осенью)🤫», «Светлана когда будет танцы с волками 🐺 ?», «Вот умеете вы заинтриговать)😅🔥❤️», «А вот это уже интересненько😏», «Светлана нас балует ❤️», «Светлана, песня огонь, какая коварная женщина🔥 раньше недооценила её», «Классная 💖💖💖», «а Вы еще та интриганка 😏».
Напомним, Светлана с рэпером PHARAOH выпустила профеменистский клип, в котором принижают женщин. При этом тема, затрагиваемая в видеоролике в довольно остром ключе, затронула тысячи пользователей социальных сетей.
Критике из-за участия в необычной работе подверглись также певица Лолита, телеведущая Ксения Собчак и Екатерина Варнава. Причем недавно Светлана на тысячи гневных комментариев отреагировала достаточно мудро - просто решила разыграть деньги в качестве приза за самый едкий отзыв, написав об этом в Инстаграм.
«Вы уже прониклись BOOM BOOM атмосферой? Тогда самое время начать серию challenges. Готовы?😬 Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю- 20 тыс на карту. Поехали😂🤘», - написала артистка.
Вот что ответили поклонники:
«Думали что пуля дуля это дно, но тут бум бум - снизу постучали!», «Под предыдущим почитайте, там их достаточно))», «Попытка обратиться к гоголевской фантастике и абсурду? К сожалению, не удалось», «И что это вообще за песня где не понятно сейчас куплет или припев🤔», «Не особо вкурил этой подборки терминов, хер что понятно ....», «Малышка LO - жрет хейтеров 🔥», «Бывало и лучше», «Если честно ужас!Не ожидала!Слушать противно)».
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