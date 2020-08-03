Новый клип украинской исполнительницы Светланы Лободы не дает покоя социальным сетям

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, нашумевший клип Светланы Лободы, который она записала с рэп-исполнителем Pharaoh, продолжают обсуждать пользователи, пытаясь понять главный посыл певицы.

Блогер и представитель феминистского движения Валерия решила проанализировать новый клип Лободы, пройдясь по ее всем образам в видеоряде.

"Берутся какие-то стереотипы о том, какая должна быть женщина, о том, что она должна выполнять разные процедуры, что она должна определенно выглядеть внешне... При чем берутся все эти стереотипы и в образе вносятся дизгармония, хаос.. Они работают с чем-то, что должно быть красивым, а намеренно делают это смешным, противным, мерзким. И такое отторжение вызывает этот клип, они работают на этом контрасте.. Мне лично очень нравится этот клип...", - озвучила блогер свое мнение после анализа нового клипа Лободы.

Многие комментаторы согласились с мнением блогера и отметили, что Валерия "разжевала" все образы звезды и задумки авторов видео.

Но были и такие пользователи, которые разнесли Лободу за новую композицию с клипом, и назвали песню одной из наихудших за всею карьеру певицы.

"Клип просто крутяк, песня, извините не зашла(", "Нужно было с этого начать", "Искусство ради искусства?", "Мура", "Ни одного слова не понятно. Одним словом, не понравилось", "На звонке отлично звучит - ног павлина не видно", "Это дно", "Супер описано! Для тех, до кого сложно доходит)) Света, ты творишь искусство!", "Шляпа ещё та . Что ты Света , что Фараон . Фантазии нет создать что-то стоящее- уходите из этой темы. Вообщем- трэк г*внище , клип - г*внище", "Реально мерзко...", "Свету люблю, ещё не было такой песенки, такого клипа, который бы мне не понравился... Это необычно, странно, с точки профи шикарно, но сам смысл отвратителен", "Не зашло вообще ни мне,никому из знакомых", "Пир во время чумы", - написали они в комментариях под публикацией, которую Светлана Лобода сделала в своем Instagram.

Напомним, Светлана с рэпером PHARAOH выпустила профеменистский клип, в котором принижают женщин. При этом тема, затрагиваемая в видеоролике в довольно остром ключе, затронула тысячи пользователей социальных сетей.

Но не всем зашла новая работа Лободы, из-за чего на певицу обрушился шквал критики со стороны фанатов.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев