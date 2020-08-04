В мережі спливли нові подробиці розкішного весілля Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, яке вони відіграли ще 20 років тому

Знаменита голлівудська пара узаконила свої стосунки 29 липня 200 року. Торжество було закритим, проте на відміну від багатьох інших зірок Пітт і Еністон не стали робити з нього таємницю і запросили на свято багатьох відомих людей.

Сайт британського журналу Grazia поділився новими подробицями свята. Так, весілля проходило на скелі в каліфорнійському Малібу і обійшлося парі в мільйон доларів. Заради того, щоб зробити цей день максимально особливим, закохані орендували п'ять акрів землі з видом на Тихий океан. При цьому вони зробили все, щоб захистити себе від небажаної уваги преси.

На весіллі Бреда і Дженніфер гуляли такі імениті гості, як Кортні Кокс, Метью Перрі – колеги Дженніфер Еністон по зйомках в серіалу «Друзі», а також Кемерон Діаз, Сальма Хайек, Ед Нортон. Всі вони заздалегідь підписали угоду про конфіденційність, а сервіс по забезпеченню безпеки на голлівудському весіллі обійшовся парі в 100 тисяч доларів.

Еністон виходила заміж в атласній сукні, вишивці бісером і човниках Manolo Blahnik. Бред вибрав для торжества чорний смокінг Heidi Slimane.

В якості декору на весіллі були використані 50 тисяч квітів. Урочиста подія завершилося видовищним феєрверком.

На одній з фан-сторінок зірок в соцмережах з нагоди 20-ї річниці з дня їх весілля були опубліковані фотографії з торжества.

Зазначимо, що Пітт і Еністон прожили в шлюбі п'ять років, після чого у актора зав'язалися стосунки з Анджеліною Джолі.

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