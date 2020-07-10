На днях голливудского актера Брэда Питта засняли, когда он на мотоцикле отъезжал от дома своей бывшей жены Анджелины Джоли
Как известно, союз двух известных актеров распался четыре года назад. С тех пор Питт и Джоли пытались уладить разногласия. В одном из последних интервью Джоли впервые прокомментировала скандальный развод, заявив, что решила расстаться с мужем ради благополучия детей. Именно дети были главным камнем преткновения в процессе развода.
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Как пишут западные СМИ, Джоли и Питт долго не могли договориться об опеке над детьми. В этом им помогли многочисленные сеансы психотерапии. Инсайдер, близкий к семье звезд, отметил, что сейчас бывшие супруги наладили «переезды» детей между домами мамы и папы. Дети часто ходят в гости к Питту, так как его особняк находится недалеко от дома жены.
Немаловажным является также тот факт, что Джоли и Питт наконец-то достигли согласия в вопросах воспитания детей. Отмечается, что актер сегодня выглядит намного счастливее, чем раньше. Он любит проводить время с младшими детьми, поэтому часто берет их к себе.
«У них нет планов снова быть вместе, любое общение между ними касается потребностей и будущего их детей», - заявил инсайдер.
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