На курс долара в Україні в серпні чекають невеликі коливання в межах однієї гривні

Прогнозом на останній місяць літа поділився Finance.ua з посиланням на аналітиків ГК Forex Club.

Експерти відзначили, що незважаючи на поступове нарощування імпорту напередодні нового ділового сезону, ситуація на ринку виглядає контрольованою. При цьому в липні і серпні платіжний баланс може піти в дефіцит без підтримки у вигляді траншу МВФ.

«Значний вплив на ринок роблять нерезиденти, які більшу частину липня активно закривали свої інвестиційні позиції і виходили з українських боргових паперів. Після того, як НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% відтік капіталу припинився, але, мабуть, ненадовго, і в серпні вихід нерезидентів продовжиться, що буде тиснути на курс гривні», - розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

За його словами, Мінфіну буде складно рефінансувати борги за рахунок нових розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у зв'язку з чим після погашення паперів частина ліквідності піде на валютний ринок.

Експерти прогнозують, що в серпні гривня може впасти до 28 грн/долар.

«Якщо ефект від девальвації буде недостатнім, регулятор відмовиться від політики стримування курсу, що послабить гривню до 28,5 гривень за долар США. Однак, враховуючи сильне зміцнення євро на світових ринках, ослаблення національної валюти до 28 гривень за долар США може бути достатнім, щоб отримати перевагу для експортерів на ключовому для України європейському ринку», - зазначив Шевчишин.

У цілому, за прогнозами експертів, курс долара в серпні буде коливатися в діапазоні 27,5–28,5 гривень.

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