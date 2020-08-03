Курс доллара в Украине в августе ждут небольшие колебания в пределах одной гривны

Прогнозом на последний месяц лета поделился Finance.ua со ссылкой на аналитиков ГК Forex Club.

Эксперты отметили, что несмотря на постепенное наращивание импорта накануне нового делового сезона, ситуация на рынке выглядит контролируемой. При этом в июле и августе платежный баланс может уйти в дефицит без поддержки в виде транша МВФ.

«Значительное влияние на рынок оказывают нерезиденты, которые большую часть июля активно закрывали свои инвестиционные позиции и выходили из украинских долговых бумаг. После того как НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давить на курс гривны», - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, Минфину будет сложно рефинансировать долги за счет новых размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в связи с чем после погашения бумаг часть ликвидности пойдет на валютный рынок.

Эксперты прогнозируют, что в августе гривна может упасть до 28 грн/доллар.

«Если эффект от девальвации будет недостаточным, регулятор откажется от политики сдерживания курса, что ослабит гривну до 28,5 гривен за доллар США. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление национальной валюты до 28 гривен за доллар США может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке», - отметил Шевчишин.

В целом, по прогнозам экспертов, курс доллара в августе будет колебаться в диапазоне 27,5–28,5 гривен.

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