Бывший ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в микроскопическом купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Гейл лежала на мокром песке, изогнувшись в пикантной позе. Модель соблазнительной смотрела в кадр. На фото можно рассмотреть все ее прелести и упругости. Купальник на ее теле практически ничего не скрыл. Особого шарму фото добавила смуглая кожа красотки. На фото она выглядела сногшибательно.

«Дома», - коротко подписала модель фото.

За час ее фото собрало более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Прекрасная. Отличный вид», «Вы восхитительны!», «Люблю пляжную гальку», «Ты божественна», «Огонь гаснет на воде», «Ради бога, остановись! Там, где я живу, температура 40 градусов, а теперь, благодаря тебе, стало еще жарче!», «Вау», «Идеально», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что модель уже публиковала фото с этой съемки. На нем она выглядела еще жарче. Девушка сидела на коленях, немного расставив ноги. Ее мокрые волосы спадали на плечи, а упругая грудь немного сжалась. Красотка продемонстрировала во всей красе свой плоский животик и тонкую талию.

Напомним, что озорная Келли Гейл подразнила сочными формами в тонком топике: "забыла надеть лифчик".

Как сообщала Politeka, мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».

Также Politeka писала, что Келли Гейл сняла лифчик и едва прикрыла грудь рукой: такую красоту нельзя прятать.