Зірка студії «Квартал 95» Лалі Ергемлідзе вразила фігурою в розкішній обтягуючій сукні
Відома артистка «Вокального квартету» з «Жіночого кварталу», яка раніше виступала в колективі LALIKO, поділилася серією нових фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як розповіла сама Лалі, знімки були зроблені її колегою з «Кварталу» Мартою Адамчук. На фото красуня позує на сходах з красивими фігурними поручнями. На Лалі вузька зелена сукня зі спідницею трохи нижче коліна і оригінальною обробкою в районі грудей. Обтягуючий наряд дозволяє артистці продемонструвати свою струнку, підтягнуту фігуру.
Лалі чуттєво позує на сходах, ніби справжня модель.
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«Серія фотографій від Марти під назвою «Я поруч/під/над/близько/зі сходами». Дуже фотогенічні сходи попалася», - підписала кадри виконавиця.
Її прихильники не могли пройти повз яскравих кадрів і почали засипати артистку лайками і емоджі з сердечками.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук з «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком у своєму Instagram.
На фото Березня позує на вулиці в гламурному вбранні. На ній довга пишна спідниця сріблястого кольору, красиво переливається в світлі ліхтарів, а також невеликий чорний топік з напівпрозорої тканини. У просвітчастому вбранні чітко видно чорний бюстгальтер красуні. Свій шикарний образ Березня доповнила великими прикрасами.
«Зі швидкістю світла», - підписала фото артистка.
Нагадаємо, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом у короткому топіку.
Як повідомляла Politeka, красуні з «Квартал 95» підкорили молодими тілами в сукні з декольте.
Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з «Квартал 95» блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці: «Яка гарна».