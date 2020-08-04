Зірка студії «Квартал 95» Лалі Ергемлідзе вразила фігурою в розкішній обтягуючій сукні

Відома артистка «Вокального квартету» з «Жіночого кварталу», яка раніше виступала в колективі LALIKO, поділилася серією нових фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як розповіла сама Лалі, знімки були зроблені її колегою з «Кварталу» Мартою Адамчук. На фото красуня позує на сходах з красивими фігурними поручнями. На Лалі вузька зелена сукня зі спідницею трохи нижче коліна і оригінальною обробкою в районі грудей. Обтягуючий наряд дозволяє артистці продемонструвати свою струнку, підтягнуту фігуру.

Лалі чуттєво позує на сходах, ніби справжня модель.

«Серія фотографій від Марти під назвою «Я поруч/під/над/близько/зі сходами». Дуже фотогенічні сходи попалася», - підписала кадри виконавиця.

Її прихильники не могли пройти повз яскравих кадрів і почали засипати артистку лайками і емоджі з сердечками.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук з «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком у своєму Instagram.

На фото Березня позує на вулиці в гламурному вбранні. На ній довга пишна спідниця сріблястого кольору, красиво переливається в світлі ліхтарів, а також невеликий чорний топік з напівпрозорої тканини. У просвітчастому вбранні чітко видно чорний бюстгальтер красуні. Свій шикарний образ Березня доповнила великими прикрасами.

«Зі швидкістю світла», - підписала фото артистка.

Нагадаємо, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом у короткому топіку.

Як повідомляла Politeka, красуні з «Квартал 95» підкорили молодими тілами в сукні з декольте.

Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з «Квартал 95» блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці: «Яка гарна».