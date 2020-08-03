В мережу просочилися деталі листування британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл

Зовсім скоро вийде біографічна книга подружжя під назвою "У пошуках свободи". Однак поки рукопис не вийшов у друк, в мережу потрапили деякі подробиці.

Так, за інформацією журналу Marie Claire, стало відомо, чим принц підкорив серце на той момент актриси Меган Маркл.

Як наголошується, Гаррі вибирав нестандартні способи вираження емоцій в особистому листуванні. Нібито онук королеви Єлизавети II замість звичайних смайликів використовував емодзі привидів. Меган була в захваті від цього.

Відзначимо, що на цей час в Букінгемському палаці з побоюванням очікують на момент виходу біографічної книги подружжя.

За інформацією британських ЗМІ, Меган Маркл готується, як слід відірватися на членах королівської сім'ї.

Варто відзначити, що напередодні виходу зазначеної книги британська письменниця леді Колін Кемпбелл порівняла Меган Маркл з відомою шекспірівською лиходійкою леді Макбет.

За словами королівського біографа, Маркл «зіграла на слабкостях принца Гаррі. Меган поділяє безліч слабкостей Гаррі. Він дуже емоціональний, впадає в крайнощі, рветься туди, з чим мудрі люди не зв'язуються, і надзвичайно зарозумілий.

Раніше повідомлялося, що в іншій книзі журналістів Ділана Ховарда і Енді Тиллетта «Ворожнеча в королівській родині» розповідається, що принц Вільям і Кейт Міддлтон намагалися відрадити принца Гаррі від одруження на актрисі Меган Маркл.

Вони стверджували, що їх роман несерйозний, тому перед подібним кроком треба було добре подумати.

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