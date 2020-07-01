Это просто не налазит на голову

Королевская семья была против бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, его даже пытались отговорить от этого поступка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Daily Mail.

Так, в книге журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетта «Вражда в королевской семье» рассказывается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон пытались отговорить принца Гарри от женитьбы на актрисе Меган Маркл.

Они утверждали, что их роман несерьезный, поэтому перед подобным шагом надо было хорошо подумать.

«Ты уверен, что она – та самая?» — приводят слова Уильяма инсайдеры в королевской семье.

Аналогичное, утверждают журналисты, пыталась сделать и сама Миддлтон. Во время разговора с Гарри она пыталась убедить его не спешить со свадьбой, поскольку Маркл якобы «совершенно иная». Чтобы привести ее в соответствующий королевской семье вид, нужно было потратить много сил и времени.

Однако сам Гарри, говорится в книге, явно воспринял подобные слова родственников не всерьез, считая, что они просто невзлюбили Меган Маркл.

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