В сеть просочились детали переписки британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл

Совсем скоро выйдет биографическая книга супругов под названием "В поиске свободы". Однако пока рукопись не вышла в печать, в сеть попали некоторые подробности.

Так, по информации журнала Marie Claire, стало известно, чем принц покорил сердце на тот момент актрисы Меган Маркл.

Как отмечается, Гарри выбирал нестандартные способы выражения эмоций в личной переписке. Якобы внук королевы Елизаветы II вместо обычных смайликов использовал эмодзи приведений. Меган была в восторге от этого.

Отметим, что на данный момент в Букингемском дворце с опаской ожидают момент выхода биографической книги супругов.

По информации британских СМИ, Меган Маркл готовится, как следует, оторваться на членах королевской семьи.

Стоит отметить, что в преддверии выхода указанной книги британская писательница леди Колин Кэмпбелл сравнила Меган Маркл с известной шекспировской злодейкой леди Макбет.

По словам королевского биографа, Маркл «сыграла на слабостях принца Гарри. Меган разделяет множество слабостей Гарри. Он сверхэмоционален, впадает в крайности, рвется туда, с чем мудрые люди не связываются, и чрезвычайно заносчив.

Ранее сообщалось, что в другой книге журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетта «Вражда в королевской семье» рассказывается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон пытались отговорить принца Гарри от женитьбы на актрисе Меган Маркл.

Они утверждали, что их роман несерьезный, поэтому перед подобным шагом надо было хорошо подумать.

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