Відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як розважається на відпочинку в тісному купальнику

Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру була визнана найбільшою в Україні, поділилася кадрами свого літнього відпочинку в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На коротких відео Міла показала, як проводить час в аквапарку на березі Азовського моря. На кадрах красуня позує в чорному купальнику з глибоким декольте, яке дозволяє їй продемонструвати свої пишні форми у всій їх красі.

Кузнєцова також застосувала фільтр, який додав на відео маленькі блискітки, які зробили кадри ще більш яскравими.

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«Цілий день провела в аквапарку. Просто кайф! Реально останні промені сонця…я їх ловлю і кайфую. Нереально круте задоволення. Повітря яке чисте, морське, я прям сама собі заздрю», - захоплюється красуня відпочинком на узбережжі.

Раніше ми писали, що Кузнєцова показала себе і розповіла про подорож.

На фото Міла позувала в червоному платті з величезним декольте. Дівчина доповнила образ стильними окулярами і вушками на голові. На тлі можна побачити верблюдів. На другому знімку Кузнєцова вже сиділа біля тигра, якого годувала з пляшечки. Малюк із задоволенням сидів на колінах у зірки і видно, що був задоволений.

"Вгадайте де я?) Ні, це не Єгипет і не Таїланд! Дивовижне місце на Арабатській стрілці яке обов'язково потрібно відвідати! Сафарі-парк нереально крутий, багато цікавих тварин, як раз застала як дві ведмедиці гарчали один на одного) погодувала мавп бананами, верблюдів бубликами, а найцікавіше маленького тигра, молоком))) Вражень маса!!!", - написала Міла.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром бюста вразила величезним декольте біля басейну.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром здивувала формами в тісному купальнику.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста приборкала пишною красою навіть тигра.