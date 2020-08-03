Американська модель Ана Чері вирішила «увігнати у фарбу» шанувальників, поставши перед камерою в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Милуйтеся!» — коротко йдеться у підписі.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісному вбранні супергероя «Диво-жінка» з всесвіту Marvel. Проте її прихильники не могли що-небудь відповісти прихильнику, оскільки знаменитість вирішила викинути у себе на сторінці в Сторіс, а не на основній сторінці.
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До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері порадувала фанатів, посвітивши добром у надзвичайно непристойному вбранні
Так, спершу Чері позує в чорному прозорій білизні й панчохах, демонструючи елегантні форми та красу. Образ вона доповнила не менш ефектною зачіскою.
На другій фотографії Чері позує вже в червоній білизні, яке максимально відкривало розкішні принади моделі. Через це знаменитості довелося прикривати їх руками.
Також модель поділилася фотографією в менш пікантному образі — синім купальнику, який доповнила топом на зав'язках. Крім того, на голові у знаменитості красувалася кепка.
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