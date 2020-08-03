Американская модель Ана Чери решила «вогнать в краску» поклонников, показавшись перед камерой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Любуйтесь!» — коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном наряде супергероя «Чудо-женщина» из вселенной Marvel. Однако ее поклонники не могли что-либо ответить поклоннику, поскольку знаменитость решила выбросить у себя на странице в Сторис, а не на основной странице.

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Так, сперва Чери позирует в черном прозрачном белье и чулках, демонстрируя элегантные формы и красоту. Образ она дополнила не менее эффектной прической.

На второй фотографии Чери позирует уже в красном белье, которое максимально открывало роскошные прелести модели. Из-за этого знаменитости пришлось прикрывать их руками.

Также модель поделилась фотографией в менее пикантном образе — синим купальнике, который дополнила топом на завязках. Кроме того, на голове у знаменитости красовалась кепка.

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