Зірки "Квартал 95" накинулися на відомого співака Макса Барських 

На офіційній сторінці "Жіночого Кварталу" в Instagram з'явилося яскраве фото зі співаком, якого оточили артистки на сцені, пише Politeka.net. Мабуть, співак став героєм однієї зі сценок, яку розіграли під час зйомок.

Макс Барських був у білому костюмі на голе тіло, з-під піджака виглядала татуювання знаменитості. Співак посміхався, дивлячись на оточуючих його дівчат. 

По кадру видно, що красуні "накинулися" на артиста і щось йому говорять. 

"До нас тут @max_barskih в гості заходив... І ми дуже стримано і гостинно його зустріли 😂 Новий випуск "Жіночого Кварталу" чекайте вже восени", - написали автори посту. 

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За 25 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів. 

"Красуні😻❤️", "Ура))!,Буду чекати з нетерпінням, Новий випуск "Жіночого Кварталу😊😘🤗)))!", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова опублікувала фото з Максом Барських, з яким їй приписують роман. Крім цього, деякі користувачі соцмережі впевнені, що Романова народила сина від вказаного артиста. 

На фото блондинка позувала у відвертій сукні, під яку вона не стала надягати білизну. Вона стояла поруч із Максом Барських, який тримав її маленького сина. Однією рукою ж співак обхопив талію Міші. Артист поцілував дитину в щоку. 

«Мартіну сьогодні виповнилося 2 рочки», - підписала знімок Міша. 

Раніше ми писали, що артистка "Квартал 95", Катерина Нікітіна, була без одягу. Вона відкинула голову і продемонструвала ідеальні вигини. 

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s】【h】【i】【n】【e ....................................... «Сияй. Сияй. Если твоё тело Во тьме увижу не я. Сияй.» ....................................... PS. Может хоть так вы запомните слова в этой песне😅 Вот ещё продолжение песни: «Для меня боль убитый мотив Я за тобой по пятам Ты от меня, но не улетай Просто сияй» ........................................... Не благодарите! Прекрасных выходных, мои хорошие💋 ....................................... А и ещё, я в топе!😂😂😂 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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