Зірки "Квартал 95" накинулися на відомого співака Макса Барських

На офіційній сторінці "Жіночого Кварталу" в Instagram з'явилося яскраве фото зі співаком, якого оточили артистки на сцені, пише Politeka.net. Мабуть, співак став героєм однієї зі сценок, яку розіграли під час зйомок.

Макс Барських був у білому костюмі на голе тіло, з-під піджака виглядала татуювання знаменитості. Співак посміхався, дивлячись на оточуючих його дівчат.

По кадру видно, що красуні "накинулися" на артиста і щось йому говорять.

"До нас тут @max_barskih в гості заходив... І ми дуже стримано і гостинно його зустріли 😂 Новий випуск "Жіночого Кварталу" чекайте вже восени", - написали автори посту.

За 25 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Красуні😻❤️", "Ура))!,Буду чекати з нетерпінням, Новий випуск "Жіночого Кварталу😊😘🤗)))!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова опублікувала фото з Максом Барських, з яким їй приписують роман. Крім цього, деякі користувачі соцмережі впевнені, що Романова народила сина від вказаного артиста.

На фото блондинка позувала у відвертій сукні, під яку вона не стала надягати білизну. Вона стояла поруч із Максом Барських, який тримав її маленького сина. Однією рукою ж співак обхопив талію Міші. Артист поцілував дитину в щоку.

«Мартіну сьогодні виповнилося 2 рочки», - підписала знімок Міша.

Раніше ми писали, що артистка "Квартал 95", Катерина Нікітіна, була без одягу. Вона відкинула голову і продемонструвала ідеальні вигини.

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