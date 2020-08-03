Звезды "Квартал 95" накинулись на известного певца Макса Барских 

На официальной странице "Женского Квартала" в Инстаграм появилось яркое фото с певцом, которого окружили артистки на сцене, пишет Politeka.net. Видимо, певец стал героем одной из сценок, которую разыграли во время съемок. 

Макс Барских был в белом костюме на голое тело, из-под пиджака выглядывала татуированная грудь знаменитости. Певец улыбался, смотря на окружающих его девушек. 

По кадру видно, что красотки "накинулись" на артиста и что-то ему говорят. 

"К нам тут @max_barskih в гости заходил... И мы очень сдержанно и гостеприимно его встретили 😂 Новый выпуск "Женского Квартала" ждите уже осенью", - написали авторы поста. 

Популярные статьи сейчас

Женька из «Сватов» с подружками в купальниках показали, в чем женская сила: «Звездный состав»

Асмус залезла на стол в "невидимом" белье, фото: "Нога больше, чем у Харламова"

НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"

Дожди атакуют Украину с новой силой, кого ждет удар: точный прогноз
Показать еще

За 25 минут пост собрал сотни лайков и немного комментариев. 

"Красавицы😻❤️", "Ура))!,Буду ждать с нетерпением, Новый выпуск "Женского Квартала😊😘🤗)))!", - написали пользователи сети. 

Напомним, бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала фото с Максом Барских, с которым ей приписывают роман. Кроме этого, некоторые пользователи соцсети уверены, что Романова родила сына от указанного артиста. 

На фото блондинка позировала в откровенном платье, под которое она не стала надевать белье. Она стояла рядом с Максом Барских, который держал ее маленького сына. Одной рукой же певец обхватил талию Миши. Артист поцеловал ребенка в щеку. 

«Мартину сегодня исполнилось 2 годика», - подписала снимок Миша. 

Ранее мы писали, что артистка "Квартал 95", Екатерина Никитина, была без одежды. Она запрокинула голову и продемонстрировала идеальные изгибы. 

View this post on Instagram

s】【h】【i】【n】【e ....................................... «Сияй. Сияй. Если твоё тело Во тьме увижу не я. Сияй.» ....................................... PS. Может хоть так вы запомните слова в этой песне😅 Вот ещё продолжение песни: «Для меня боль убитый мотив Я за тобой по пятам Ты от меня, но не улетай Просто сияй» ........................................... Не благодарите! Прекрасных выходных, мои хорошие💋 ....................................... А и ещё, я в топе!😂😂😂 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by 𝖭𝗂𝗄𝗂𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖪𝖺𝗍𝖾𝗋𝗒𝗇𝖺 (@nikitkinna) on

Напомним, красотка из «Квартал 95» вышла на улицу без белья, эффектные кадры

А еще Politeka писала, что шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" в узеньком топе показала райский вид