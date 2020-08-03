Звезды "Квартал 95" накинулись на известного певца Макса Барских

На официальной странице "Женского Квартала" в Инстаграм появилось яркое фото с певцом, которого окружили артистки на сцене, пишет Politeka.net. Видимо, певец стал героем одной из сценок, которую разыграли во время съемок.

Макс Барских был в белом костюме на голое тело, из-под пиджака выглядывала татуированная грудь знаменитости. Певец улыбался, смотря на окружающих его девушек.

По кадру видно, что красотки "накинулись" на артиста и что-то ему говорят.

"К нам тут @max_barskih в гости заходил... И мы очень сдержанно и гостеприимно его встретили 😂 Новый выпуск "Женского Квартала" ждите уже осенью", - написали авторы поста.

За 25 минут пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Красавицы😻❤️", "Ура))!,Буду ждать с нетерпением, Новый выпуск "Женского Квартала😊😘🤗)))!", - написали пользователи сети.

Напомним, бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала фото с Максом Барских, с которым ей приписывают роман. Кроме этого, некоторые пользователи соцсети уверены, что Романова родила сына от указанного артиста.

На фото блондинка позировала в откровенном платье, под которое она не стала надевать белье. Она стояла рядом с Максом Барских, который держал ее маленького сына. Одной рукой же певец обхватил талию Миши. Артист поцеловал ребенка в щеку.

«Мартину сегодня исполнилось 2 годика», - подписала снимок Миша.

Ранее мы писали, что артистка "Квартал 95", Екатерина Никитина, была без одежды. Она запрокинула голову и продемонстрировала идеальные изгибы.

Напомним, красотка из «Квартал 95» вышла на улицу без белья, эффектные кадры

А еще Politeka писала, что шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" в узеньком топе показала райский вид