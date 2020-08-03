Колишня солістка гурту ВІА Гра Міша Романова відверто розповіла про те, як пішла у сольні виконавиці

Напередодні свого дня народження співака дала інтерв'ю програмі «Ранок з Інтером», в якому розповіла про те, як зважилася розпочати сольну кар'єру.

За словами Міші, після її відходу з ВІА Гри Костянтин Меладзе довго чекав її повернення в колектив, однак після довгого затишшя вона почала працювати над сольним матеріалом.

«Костянтин Меладзе чекав мого повернення в колектив, але я була не готова. Через рік затишшя я почала працювати над сольним репертуаром. Хотілося, щоб мої зміни помітили абсолютно все. Було вирішено змінити імідж на той, в якому я б відчувала себе максимально комфортно. Зізнатися, під час першого сольного концерту я страшенно хвилювалася: у мене було відчуття, ніби я вперше виходжу на сцену», - розповіла Романова.

Вона також прокоментувала свої стосунки з Максом Барських. За словами Міші, вони давні приятелі, які разом приїхали підкорювати столицю з Херсона. Співачка розповіла, що Барських підтримав її рішення виступати сольно і навіть взяв на себе обов'язки продюсера.

Співачка також розкрила цікаву деталь зі свого контракту. Як з'ясувалося, одна з умов у ньому передбачає, що вага Міші не повинна перевищувати 53 кілограми. Романова уточнила, що сама наполягла на такій умові, щоб підтримувати себе в тонусі.

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