Зірки виглядають зовсім по-різному, хоча і мають однаковий вік

Голлівудські зірки в будь-якому віці вражають своєю красою і доглянутістю

Деякі російськомовні зірки також не поступаються за зовнішніми даними своїм закордонним колегам, а інші - навпаки, пише Politeka.net. Порівняймо фото зірок-ровесниць.

Зовсім недавно 47-річна українська красуня Наташа Корольова здивувала всіх зміною образу. Зірка змінила зачіску, поставши з рівною чолкою.

Мало хто знає, але по красі зірка не поступається своїй однолітці німецькій супермоделі Хайді Клум. Обидві виглядають чудово.

Ользі Бузовій 34 роки, як і голлівудській актрисі Меган Фокс. Обидві вдавалися до послуг пластичних хірургів і косметологів, тому важко сказати, хто з них краще виглядає.

Сперечатися про те, хто виглядає краще на свої 71 рік - співачка Алла Пугачова або актриса Меріл Стріп не доводиться. Фото говорять самі за себе.

Російська балерина Анастасія Волочкова в цьому році відсвяткувала 44 роки, як і голлівудська актриса Різ Візерспун. Першу неодноразово звинувачували у зловживанні алкоголем, можливо, тому вона виглядає гірше, ніж всесвітньо відома блондинка.

Співачка Крістіна Орбакайте виглядає чудово для своїх 49 років. Красуня ніби не змінюється і залишається такою ж стрункою і доглянутою, як і її ровесниця актриса Деніз Річардс.

38-річна українська співачка Віра Брежнєва, як її зарубіжна колега, Брітні Спірс, знаходяться в одному віці. Ось тільки, хто виглядає краще, вирішувати вам.

Нагадаємо, Наташа Корольова вирішила створити сервіс "привітань" від свого імені.

"Виник великий попит на такий контент і я вирішила створити власний онлайн магазинчик Поздоровлялок!", - написала співачка в Instagram.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.