Голлівудські зірки в будь-якому віці вражають своєю красою і доглянутістю 

Деякі російськомовні зірки також не поступаються за зовнішніми даними своїм закордонним колегам, а інші - навпаки, пише Politeka.net. Порівняймо фото зірок-ровесниць. 

Зовсім недавно 47-річна українська красуня Наташа Корольова здивувала всіх зміною образу. Зірка змінила зачіску, поставши з рівною чолкою. 

Мало хто знає, але по красі зірка не поступається своїй однолітці німецькій супермоделі Хайді Клум. Обидві виглядають чудово. 

Популярні новини зараз

З "Квартал 95" сталося найгірше, Євген Кошовий безсилий: "Це вдавалося тільки..."

Суддя «Майстер Шеф» розповів секрети приготування смачних котлет: «Обов'язково беру ...»

Женька зі «Сватів» з подружками в купальниках показали, в чому жіноча сила: «Зірковий склад»

Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»
Показати ще

Ользі Бузовій 34 роки, як і голлівудській актрисі Меган Фокс. Обидві вдавалися до послуг пластичних хірургів і косметологів, тому важко сказати, хто з них краще виглядає. 

Сперечатися про те, хто виглядає краще на свої 71 рік - співачка Алла Пугачова або актриса Меріл Стріп не доводиться. Фото говорять самі за себе. 

Російська балерина Анастасія Волочкова в цьому році відсвяткувала 44 роки, як і голлівудська актриса Різ Візерспун. Першу неодноразово звинувачували у зловживанні алкоголем, можливо, тому вона виглядає гірше, ніж всесвітньо відома блондинка. 

Співачка Крістіна Орбакайте виглядає чудово для своїх 49 років. Красуня ніби не змінюється і залишається такою ж стрункою і доглянутою, як і її ровесниця актриса Деніз Річардс. 

38-річна українська співачка Віра Брежнєва, як її зарубіжна колега, Брітні Спірс, знаходяться в одному віці. Ось тільки, хто виглядає краще, вирішувати вам. 

Нагадаємо, Наташа Корольова вирішила створити сервіс "привітань" від свого імені.

"Виник великий попит на такий контент і я вирішила створити власний онлайн магазинчик Поздоровлялок!", - написала співачка в Instagram. 

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.