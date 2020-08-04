Голливудские звезды в любом возрасте поражают своей красотой и ухоженностью
Некоторые русскоязычные звезды также не уступают по внешним данным своим зарубежным коллегам, а другие - наоборот, пишет Politeka.net. Давайте сравним фото звезд-сверстниц.
Совсем недавно 47-летняя украинская красотка Наташа Королева удивила всех сменой образа. Звезда изменила прическу, представ с ровной челкой.
Мало, кто знает, но по красоте звезда не уступает своей сверстнице немецкой супермодели Хайди Клум. Обе выглядят чудесно.
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Ольге Бузовой 34 года, как и голливудской актрисе Меган Фокс. Обе прибегали к услугам пластических хирургов и косметологов, поэтому тяжело сказать, кто из них лучше выглядит.
Спорить о том, кто выглядит идеальнее на свои 71 год - певица Алла Пугачева или актриса Мэрил Стрип не приходится. Фото говорят сами за себя.
Российская балерина Анастасия Волочкова в этом году отпраздновала 44 года, как и голливудская актриса Риз Уизерспун. Первую неоднократно обвиняли в злоупотреблении алкоголем, возможно, поэтому выглядит она хуже, чем всемирно известная блондинка.
Певица Кристина Орбакайте выглядит замечательно для своих 49 лет. Красотка будто не меняется и остается такой же стройной и ухоженной, как и ее ровесница актриса Дениз Ричардс.
38-летняя украинская певица Вера Брежнева, как ее зарубежная коллега, Бритни Спирс, находятся в одном возрасте. Только вот, кто выглядит лучше, решать вам.
Напомним, Наташа Королева решила создать сервис "поздравлений" от своего имени.
"Возник большой спрос на такой контент и я решила создать собственный онлайн магазинчик Поздравлялок!", - написала певица в Instagram.
Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.