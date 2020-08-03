Кабмін наполягає на підвищенні штрафу за продаж лікарських препаратів без рецепта, пише Politeka.net.

Відповідний законопроект № 3948 був успішно зареєстрований з боку Кабінету міністрів і направлений до Верховної Ради.

Згідно з документом, за продаж лікарських препаратів без наявності рецепта предусмотрівает підвищення штрафу від 1700 до 8500 гривень. На даний момент штрафні процедури варіюються від 102 до 425 гривень.

У разі, якщо особа повторно порушить закон, то піде накладення штрафу в розмірі від 8500 і до 11900 гривень.

Крім цього, передбачено штраф за оборот або реалізацію медпродукції, яка не відповідає вимогам стандартів. У таких випадках винна особа зобов'язана виплатити суму до 13600 гривень.

Особи, які спробують ухилитися від виконання вимог, додатково будуть бачити перед собою документ, який передбачає обов'язкове внесення коштів від 3400 до 8500 гривень.

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