Кабмин настаивает на повышении штрафа за продажу лекарственных препаратов без рецепта, пишет Politeka.net.

Соответствующий законопроект № 3948 был успешно зарегистрирован со стороны Кабинета министров и направлен в Верховную Раду.

Согласно документу, за продажу лекарственных препаратов без наличия рецепта предусмотривается повышение штрафа от 1700 до 8500 гривен. На данный момент штрафные процедуры варьируются от 102 до 425 гривен.

В случае, если лицо повторно нарушит закон, то последует наложение штрафа в размере от 8500 и до 11900 гривен.

Кроме этого, предусмотрен штраф за оборот или реализацию медпродукции, которая не соответствует требованиям стандартов. В таких случаях виновное лицо обязано выплатить сумму до 13600 гривен.

Лица, которые попытаются уклониться от выполнения требований, дополнительно будут видеть перед собой документ, который предусматривает обязательное внесение средств от 3400 до 8500 гривен.

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