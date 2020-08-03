Популярна модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася відвертим образом біля басейну

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала серію літніх знімків на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Для чергової фотосесії Олена Омович вбралася в обтягуючий комбінезон сірого кольору, який залишив відкритою її спину і ледь прикрив видатний бюст. Варто відзначити, що дівчина позує без бюстгальтера, що надає кадрам особливої пікантності.

Модель показала себе і свій новий наряд з усіх боків. На першому знімку вона стоїть на фронт, закинувши руки за голову. З такого ракурсу добре видно її осина талія і анатомічні деталі грудей. Потім Олена Омович повернулася до камери спиною, показавши свою п'яту точку. Наостанок, дівчина сфотографувалася в профіль, виставивши напоказ свій бюст.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні і залишили багато позитивних коментарів:

"А в такому комбезі куди ходити?)))"; "Виглядаєш приголомшливо"; "Ви - принадність"; "Це взагалі законно так ходити???🙀"; "Чертовски хороша"; "Боже, ну просто нереально красиво 😍 як виблискує✨ Всі фото просто шикарні, з усіх боків 😄"; "З якого ракурсу не глянь, скрізь красуня 😍😍 обожнюю 🔥🔥"; "Шикарна дівчина😍"; "Ого, яка кішка 😍😍😍"; "Дуже гарна фігура!!!".

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