Хвора на рак Анастасія Заворотнюк поступово відновлюється після тривалого лікування і вже почувається краще

Рідні знаменитої російської актриси вже давно повідомили про те, що її виписали з лікарні після того, як вона відчула себе краще. Вони стверджували, що Заворотнюк перевезли в їх будинок в елітному селищі Крекшино, проте журналісти видання «Експрес газета» стверджували, що довгий час цей будинок був порожній, а сусіди артистки не бачили в ньому ознак життя.

Передбачалося, що в цей час Заворотнюк могла проходити лікування в Нью-Йорку, адже саме туди постійно літав її чоловік, російський фігурист Петро Чернишов.

Проте, днями особняк артистки в Крекшино вперше за довгий час відвідала практично вся сім'я Заворотнюк. Туди приїхали її син Майк, дочка Анна і мати Валентина Борисівна. Їх супроводжували дві представниці клінінгової компанії. Журналісти стверджують, що в будинку влаштували генеральне прибирання.

Мабуть, це говорить про те, що найближчим часом туди після тривалого лікування все ж таки може повернутися Заворотнюк. У мережі з'явилися знімки особняка.

У той же час, видання Popcake стверджує, що сусіди актриси у Крекшино вже бачили артистку в селищі. За їх словами, актриса почала відновлюватися після хвороби і хіміотерапії. Так, вона помітно схудла, а втрачене волосся почало відростати. Очевидці стверджують, що зірка виглядала помітно зміцнілою.

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