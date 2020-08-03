Стало відомо, за яких умов українці зможуть знімати готівку прямо на касах супермаркетів
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного Приватбанку.
Зокрема, націоналізований банк розширив можливості послуги "Готівка на касі". Тепер клієнти Приватбанку можуть знімати гроші прямо на касі в різних магазинах.
Тепер цією послугою з 1 серпня 2020 року українці можуть скористатися в мережах українських супермаркетів, на деяких заправках і там, де підключені POS-термінали "Приватбанку".
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В Приватбанку підкреслюють, що процес зняття готівки простий і швидкий: потрібно сказати касиру в магазині, що хочете зняти гроші з карти (до 500 гривень одноразово). Потім потрібно підтвердити операцію, використовуючи пароль. Головна умова - послуга працює, якщо цією картою відбувається купівля товарів
Готівку може видати тільки касир. І якщо транзакція не пройшла, то клієнтам рекомендують звернутися на гарячу лінію Приватбанку.
Відзначимо, що поки ПриватБанк хвалиться запуском нових послуг, клієнти банку продовжують скаржитися на огидний сервіс і ставлення до себе.
За словами клієнтки, її образив ПриватБанк. У неї був кредит на 3000 гривень, але через час з'явилася заборгованість. Справу передали колекторам, що "злякалися" з неї 15 тисяч гривень.
І тільки після цього їй провели реструктуризацію заборгованості, за якою вона виплатила ще 15 тисяч.
"На даний момент банк записав мене в «чорний список» і я не можу отримати кредит в інших банках. Борг я весь виплатила чому мене не прибрали з «чорного списку»? Адже я клієнт Вашого банку", - поскаржилася клієнтка.
Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати
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