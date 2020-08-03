Стало известно, при каких условиях украинцы смогут снимать наличку прямо на кассах супермаркетов

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба государственного ПриватБанка.

В частности, национализированный банк расширил возможности услуги "Наличные на кассе". Теперь клиенты ПриватБанка могут снимать деньги прямо на кассе в различных магазинах.

Теперь этой услугой с 1 августа 2020 года украинцы могут воспользоваться в сетях украинских супермаркетов, на некоторых заправках и там, где подключены POS-терминалы "ПриватБанка".

В ПриватБанке подчеркивают, что процесс снятия наличных простой и быстрый: нужно сказать кассиру в магазине, что хотите снять деньги с карты (до 500 гривен единоразово). Потом требуется подтвердить операцию, используя пароль. Главное условие - услуга работает, если этой картой совершается покупка товаров

Наличку выдать может только кассир. И если транзакция не прошла, то клиентам рекомендуют обратиться на горячую линию ПриватБанка.

Отметим, что пока ПриватБанк хвастается запуском новых услуг, клиенты банка продолжают жаловаться на отвратительный сервис и отношение к себе.

По словам клиентки, ее обидел ПриватБанк. У нее был кредит на 3000 гривен, но через время появилась задолженность. Дело передали коллекторам, которые "струсили" с нее 15 тысяч гривен.

И только после этого ей провели реструктуризацию задолженности, по которой она выплатила еще 15 тысяч.

"На данный момент банк записал меня в «черный список » и я не могу получить кредит в других банках. Долг я весь выплатила почему меня не убрали с «черного списка»? Ведь я клиент Вашего банка", - пожаловалась клиентка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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