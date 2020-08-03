Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук вразила образом в розкішному вбранні
Актриса з «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Марта позує на вулиці в гламурному вбранні. На ній довга пишна спідниця сріблястого кольору, яка красиво переливається в світлі ліхтарів, а також невеликий чорний топік з напівпрозорої тканини. У просвітчастому вбранні чітко видно чорний бюстгальтер красуні. Свій шикарний образ Марта доповнила великими прикрасами.
«Зі швидкістю світла», - підписала фото артистка.
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Її шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.
«Наряд бомба», «ходи так завжди, навіть вдома», «Зійти з розуму! Який шикарний наряд», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Адамчук поділилася з шанувальниками фото в дуже стильному образі.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 34-річна зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому постала в чорному кроп-топі і світлих штанах. Жакет від костюма дівчина повісила на спинку крісла.
Одну руку Березня поклала на талію, іншу ж завела за голову. Образ доповнює ідеальний макіяж, який додає і без того вишуканим рисами обличчя Марти особливу аристократичність. Волосся Адамчук зібрала в хвіст.
Нагадаємо, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом у короткому топіку.
Як повідомляла Politeka, красуні з «Квартал 95» підкорили молодими тілами в сукні з декольте.
Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з «Квартал 95» блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці: «Яка гарна».