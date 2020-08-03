Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук вразила образом в розкішному вбранні

Актриса з «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Марта позує на вулиці в гламурному вбранні. На ній довга пишна спідниця сріблястого кольору, яка красиво переливається в світлі ліхтарів, а також невеликий чорний топік з напівпрозорої тканини. У просвітчастому вбранні чітко видно чорний бюстгальтер красуні. Свій шикарний образ Марта доповнила великими прикрасами.

«Зі швидкістю світла», - підписала фото артистка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.

«Наряд бомба», «ходи так завжди, навіть вдома», «Зійти з розуму! Який шикарний наряд», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Адамчук поділилася з шанувальниками фото в дуже стильному образі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 34-річна зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому постала в чорному кроп-топі і світлих штанах. Жакет від костюма дівчина повісила на спинку крісла.

Одну руку Березня поклала на талію, іншу ж завела за голову. Образ доповнює ідеальний макіяж, який додає і без того вишуканим рисами обличчя Марти особливу аристократичність. Волосся Адамчук зібрала в хвіст.

Нагадаємо, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом у короткому топіку.

Як повідомляла Politeka, красуні з «Квартал 95» підкорили молодими тілами в сукні з декольте.

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