Мешканка Волинської області повідала рецент "народних" пончиків

Своїм сакральним секретом приготування смачних пончиків з гордістю поділилася Галина Омельчук, пише Волынь Post.

Господиня готує ласощі вже протягом 25 років.

За її словами, рецепт в голову прийшов абсолютно випадково, коли працювала в кондитерському цеху на хлібозаводі.

Для приготування потрібно (на літр води):

9 ст. ложок цукру;

9 ложок соняшникової олії;

1 ч. Ложка соди.

Як зазначає автор кулінарного шедевра, дану масу потрібно прокип'ятити, попутно додавши по чайній ложці сироватки, вершкового масла і маргарину.

В результаті пишна маса набуває густу консистенцію, схожу на сметану. Сигналом для повного приготування пончиків служить характерний звук потріскування.

Перед подачею страви на стіл, пончики слід посипати цукровою пудрою.

Наприклад Галини пішли її дві дочки. Пончиків виходить настільки багато, що їх можна пустити в продаж. На виручені гроші Галина придбала килими.

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