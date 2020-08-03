Жительница Волынской области поведала рецент "народных" пончиков

Своим сакральным секретом приготовления вкуснейших пончиков с гордостью поделилась Галина Омельчук, пишет Волынь Post.

Хозяйка готовит лакомство уже на протяжении 25 лет.

По ее словам, рецепт в голову пришел совершенно случайно, когда работала в кондитерском цеху на хлебзаводе.

Для приготовления потребуется (на литр воды):

9 ст. ложек сахара;

9 ложек подсолнечного масла;

1 ч. ложка соды.

Как отмечает автор кулинарного шедевра, данную массу нужно прокипятить, попутно добавив по чайной ложке сыворотки, сливочного масла и маргарина.

В результате пышная масса приобретает густую консистенцию, похожую на сметану. Сигналом для полного приготовления пончиков служит характерный звук потрескивания.

Перед подачей блюда на стол, пончики следует посыпать сахарной пудрой.

Примеру Галины последовали ее две дочери. Пончиков получается настолько много, что их можно пустить в продажу. На вырученные деньги Галина приобрела ковры.

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